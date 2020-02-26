Фото дня от сыктывкарца: дикий ручей, пробужденный от зимнего сна

До весны осталось всего несколько дней, а природа уже начала просыпаться от зимнего сна. Одним из первых о приближающейся оттепели напомнил дикий ручей, который уже не скован льдом, а его бурные воды уносятся прочь в загадочные дали. Этот чудесный снимок попадает в Все статьи под тэгом «Фото дня».

Артем Заслона

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