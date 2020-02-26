Стало известно, сколько потратят на новый светофор на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре

В столице Коми объявили аукцион на устройство нового светофора на пешеходном переходе между «Макси» и «Июнем». Об этом говорится на официальном сайте госзакупок.

Согласно документам, светофор появится на пешеходном переходе через Октябрьский проспект в районе дома № 180. Начальная цена - 1 миллион 383 тысяч 046 рублей. Начать работы предписано до 15 апреля 2020 года, а выполнить - до 20 июня.

Напомним, новый светофор в Сыктывкаре решили поставить по результатам анализа дорожной ситуации. В предыдущие годы на переходе напротив дома №180 по Октябрьскому проспекту наблюдался устойчивый очаг аварийности - там часто сбивали людей. Поэтому собственнику автодороги — администрации города — предложили установить светофорные объекты по требованию. У автовладельцев новость о светофоре вызвала негативную реакцию.

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Как, по-вашему, повлияет новый светофор на дорожную ситуацию? Пишите в комментариях.