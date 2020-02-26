Как не простудиться весной: советы Роспотребнадзора Коми

Меньше недели остаётся до наступления весны, а значит жителям Сыктывкара стоит насторожиться. Даже если на улице светит солнце, а термометр показывает долгожданный «плюс» - не время радоваться. В весеннюю пору заболеть проще простого. Портал PG 11. ru выяснил, что нужно делать, чтобы избежать неприятной простуды.

Роспотребнадзор рекомендует придерживаться простых правил, чтобы защитить себя от заболеваний:

Тщательно мойте руки после того, как вернетесь домой, перед едой и после туалета.

Проветривайте помещения, в комнате всегда должен быть свежий воздух.

Занимайтесь физкультурой, физические нагрузки укрепляют иммунитет.

Следите за сном: здоровый сон также укрепляет иммунитет.

По возможности, надевайте медицинскую маску в людных местах и транспорте.

Если все-таки простуда застала вас врасплох - оставайтесь дома, чтобы скорее выздороветь и никого не заразить. К тому же, специалисты утверждают, что особенного внимания зимой требует правильное питание. В холодное время года снижается двигательная активность, а время, которое вы проводите в помещениях, увеличивается. Поэтому так важно следовать особому рациону и учитывать критерии правильного питания:

Баланс и разнообразие

Для хорошего самочувствия важно питание, которое обеспечит достаточное количество белков, жиров, углеводов и витаминов. Этого можно достичь, если есть молочные, мясные и рыбные продукты, злаки, фрукты, овощи и орехи. И никаких диет.

Режим и порции

Частое питание, но небольшими порциями позволяет сохранить бодрость в течение дня. Очень важен сытный, горячий завтрак.

Фрукты

Ежедневно съедайте несколько порций свежих фруктов. Если свежих нет, сухофрукты — прекрасная альтернатива.

Овощи

Хорошим вариантом является порция салата из свежих, вареных или запеченных овощей за обедом и ужином. Блюда из тыквы и корнеплодов особенно полезны.

Белок

Важно сочетать в рационе белок из растительных и животных источников. Следует чередовать блюда из мяса, птицы и рыбы.

Важно помнить:

Стоит получать достаточно жидкости на протяжении дня. Лучшим вариантом будут напитки на основе чистой воды и с низким содержанием сахара. Лучше отдавать предпочтение продуктам питания местным по происхождению. Перед употреблением в пищу дополнительных источников витаминов следует проконсультироваться с врачом.

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