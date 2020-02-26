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В России родителей школьников будут штрафовать за издевательства детей над учителями

В России родителей школьников будут штрафовать за издевательства детей над учителями

26 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
В профсоюзе предвидят неоднозначное отношение к закону

Родителям детей, которые оскорбили педагога, грозят штрафы. Общероссийский профсоюз образования разработал законопроект для защиты учителей. Об этом сообщает портал URA.RU.

В организации предлагают ввести штраф в размере трех тысяч рублей, а в случае, если ученик поднимает на педагога руку и занимается откровенной травлей, то ему может грозить уголовная ответственность – три года лишения свободы. Как отметил зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко, в профсоюзе предвидят неоднозначное отношение к закону, однако там считают, что ужесточение ответственности для родителей за плохое воспитание детей неизбежно.

- Мы считаем, что такие законодательные инициативы нужны, потому что это дополнительный правовой механизм, - отметил Авдеенко, добавив,  что 70 процентов педагогов хотя бы раз подвергались насилию и травле со стороны учеников.

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов считает, что необходимо также поднимать статус учителя, «обеспечивая ему такое положение в обществе, которого он заслуживает». А в Госдуме для учителей предлагают ввести дополнительные льготы. в частности, предусмотреть для учителей систему специальной медицинской помощи и реабилитации; ввести правила, по которому ребенок учителя обучается в той же школе, где он работает, а также определить четкие нормы по трудовой нагрузке.

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