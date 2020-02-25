Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Жителей страны ждут очередные длинные выходные, которые продлятся с 7 по 9 марта. Подробнее об этом рассказали в Роструде.

Следующие выходные приурочены к празднованию Международного женского дня. Так как 8 марта в этом году, как и прошедший День защитника Отечества, выпадает на воскресенье, выходным будет и 9 марта. Рабочая неделя затем продлится 4 дня - с 10 по 13 марта.

Затем длинные выходные будут только в мае: с 1 по 5 и с 9 по 11 мая. Роструд также отметил, что что 6 марта не будет укороченным рабочим днем, так как он не считается предпраздничным. На час продолжительность рабочего дня по закону сокращается только в те дни, которые непосредственно предшествуют праздничным.

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