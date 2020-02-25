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Стало известно, кто возглавил службу судебных приставов Коми

Стало известно, кто возглавил службу судебных приставов Коми

25 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
r13.fssprus.ru
Дмитрий Кручинкин является советником юстиции Российской Федерации второго класса

25 февраля в Федеральной службе судебных приставов Коми представили нового руководителя. Им стал Дмитрий Кручинкин, который ранее был заместителем руководителя УФССП России — заместителем главного судебного пристава Республики Мордовия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дмитрий Кручинкин является советником юстиции Российской Федерации второго класса, имеет благодарности Минюста России и ФССП России, медали «За службу» III степени и «За заслуги», благодарность главы Республики Мордовия, знак отличия «За безупречную службу» Федеральной службы судебных приставов.

Напомним, Алексей Поминов, который ранее исполнял обязанности главного судебного пристава по Коми 12 апреля 2019 года, возвращается домой в Белгородскую область на прежнюю должность. Судя по информации на сайте областного ведомства, одно из трех мест заместителя главного судебного пристава вакантно до сих пор, пишет БНК.

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