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Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса

Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса

25 февраля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото пресс-службы Минздрава Коми
Клинические испытания начнутся не раньше конца апреля

Пекин заявил о том, что эпидемия нового вируса скоро закончится. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал о том, что вакцина уже разработана. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Чжана, скоро почти во всех китайских провинциях кроме центра эпидемии восстановится нормальный порядок:

- В большинстве провинций и городов уже 18 дней подряд наблюдается снижение случаев заражения, - сказал дипломат.

Он также отметил, что медики уже создали вакцину, которая активирует иммунитет к вирусу, но она еще требует доработок. Кроме того, посол выразил благодарность России за поддержку и указал, что Пекин готов вместе с Москвой бороться с новой болезнью.

Тем не менее, есть и не самый приятный момент: заместитель министра науки и технологий Китая Сюй Наньпин заявил, что клинические испытания вакцины начнутся не раньше конца апреля. Он добавил, что в Китае разработки ведутся синхронно с другими государствами.

Комментируя создание вакцины, в госкомитете по здравоохранению сообщили, что некоторые виды разрабатываемых в Китае видов вакцин уже тестируют на животных. Власти также сравнили процесс создания со строительством здания: фундамент уже заложен и здание начало появляться над уровнем земли.

- Сейчас нам нужно как можно скорее построить этаж за этажом, а затем приступать к этапу отделки, - рассказали в комитете.

Власти также уточнили, что процесс разработки довольно сложный. Кроме того, Covid-19 - достаточно новое заболевание, поэтому в ходе разработки появляются факторы неопределенности.

Напомним также, как рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора РК Ромэн Галимов, с начала карантина с подозрением на коронавирус наблюдались 27 человек, которые приехал из Китая. За ними наблюдали ровно две недели, а на 19 февраля 16 из них  получили свои анализы. У всех них анализ на коронавирус был отрицательным. Сейчас их сняли с меднаблюдения. Пока в Коми не выявлено ни одного больного с этим вирусом.

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