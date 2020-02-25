В центре Сыктывкара водитель ехал задом по встречной полосе (видео)

24 февраля на сыктывкарском «кольце» водитель оказался на полосе встречного движения. Очевидец рассказал об этом порталу PG11.ru и поделился видео.

Забавный случай произошел 24 февраля около 20 часов вечера. Яркая «боевая классика» выехала на «встречку», а затем водитель попытался задом покинуть полосу. Очевидец события не представляет, как такое могло произойти. К счастью, аварии не случилось, горе-водителю оранжевой «копейки» удалось все также задним ходом искусно припарковаться у обочины.

Напомним, что совсем недавно на пешеходном переходе сбили женщину. Женщина пошла на красный свет и угодила прямо под машину. В результате сыктывкарка получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом левого плеча.

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А что вы сделали бы, случайно выехав на «встречку»? Делитесь в комментариях.