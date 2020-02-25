Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год Лунно-посевной календарь Подарки к 23 Февраля
Главная
Новости
В центре Сыктывкара водитель ехал задом по встречной полосе (видео)

В центре Сыктывкара водитель ехал задом по встречной полосе (видео)

25 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео / Автомобиль на встречной полосе
Яркая «копейка» привлекла внимание не только расцветкой

24 февраля на сыктывкарском «кольце» водитель оказался на полосе встречного движения. Очевидец рассказал об этом порталу PG11.ru и поделился видео.

Забавный случай произошел 24 февраля около 20 часов вечера. Яркая «боевая классика» выехала на «встречку», а затем водитель попытался задом покинуть полосу. Очевидец события не представляет, как такое могло произойти. К счастью, аварии не случилось, горе-водителю оранжевой «копейки» удалось все также задним ходом искусно припарковаться у обочины.

Напомним, что совсем недавно на пешеходном переходе сбили женщину. Женщина пошла на красный свет и угодила прямо под машину. В результате сыктывкарка получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом левого плеча.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А что вы сделали бы, случайно выехав на «встречку»? Делитесь в комментариях.

Авто

Читайте также: Знаменитый ведущий шоу «Поедем, поедим» приехал в Коми (видео)

Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости или на сайте в разделе «Предложить новость», указав имя и телефон.

Ксения Шуктомова получает гонорар в размере 300 рублей за видео и сообщение. Забрать его можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

Новость дня

В Сыктывкаре завершились поиски глухого таксиста Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Сыктывкарцев приглашают стать участниками масштабного проекта о Великой Отечественной войне Читать
вчера
Топ 10 велосипедов от 5 до 70 тысяч рублей, которые продают в Сыктывкаре Читать
22 февраля
Зимние радости и мечты о лете: 8 очаровательных сыктывкарок из Instagram Читать
Посмотреть все
19 февраля Новая машина за шесть тысяч рублей в месяц: реально ли это?
21 февраля Тест-драйв нового ŠKODA KAROQ: очередь из желающих прокатиться растянулась на два дня (фото)
Загрузка...

Новости России и мира

20 февраля
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
20 февраля
Выяснилось, когда в России повысят социальные пенсии
03 февраля
Ученые создали роботов, которые убивают рак
31 января
В России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
29 января
К Земле приближается гигантский астероид: чем он опасен
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru