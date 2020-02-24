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Фото дня от сыктывкарца: огни светофора в лучах солнца

Фото дня от сыктывкарца: огни светофора в лучах солнца

24 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
@vladmakeenkov / instagram.com / Сыктывкарцы публикуют завораживающие снимки в соцсетях
Горожане радуют подписчиков красивыми снимками

Началась Масленичная неделя, а это значит, что совсем скоро наступит весна. Но пока что сыктывкарцы фотографируют зиму, которая не так просто отдаст свои владения весне. А сегодня в нашу рубрику «Фото дня» попадает необычный снимок от сыктывкарского трэвэл-фотографа. 

@vladmakeenkov
Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что один из солнечных лучей похож на светофор. А как вам?

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации. 

Фото дня

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