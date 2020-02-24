В Сыктывкаре восстановят сгоревшее здание школы в Кируле

В Сыктывкаре планируют восстановить здание школы №13, которое пострадало от пожаров. Аукцион на проведение работ опубликовали на портале Госзакупок.

Как отмечается в документах закупки, на работы по восстановлению школы в Кируле готовы выделить чуть больше 4,5 миллионов рублей из республиканского бюджета. За эти деньги подрядчик должен подготовить проектную документацию, которая получит положительно заключение государственной экспертизы. Победитель аукциона определится 4 марта.

Напомним, школа №13 на улице Савина сгорела больше 10 лет назад. Несмотря на то, что здание выгорело на огромной площади в полсотни «квадратов», оно все еще числится в реестре объектов культурного наследия Коми. Это значит, что восстановить его можно только в первоначальном виде. В связи с этим Минимущества региона в 2019 году выставило его на торги с условием аренды ценой один рубль в год. Единственным, чья заявка в итоге соответствовала требованиям контракта, оказался индивидуальный предприниматель Максим Ивашов. Договор об аренде заключили на 49 лет. Теперь арендатор обязан за свой счет подготовить и согласовать документацию и начать ремонт и реставрацию здания. Но этого так и не произошло.

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А как по-вашему, восстановят ли когда-нибудь здание школы №13? Пишите в комментариях.