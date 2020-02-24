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На Урале установят именной знак в память об известном в Коми альпинисте

На Урале установят именной знак в память об известном в Коми альпинисте

24 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из семейного архива семьи Журавлевых / В память о Сергее Журавлеве на Урале установят памятный знак
Ученики Сергея Журавлева начали сбор средств на реализацию проекта

Альпинисты Коми, которые учились у Сергея Журавлева, начали работу над проектом в память о своем наставнике. Они планируют изготовить и установить именной знак на одной из вершин Полярного Урала. Поход запланирован на июль 2020 года.

Напомним, известного поэта, литератора и альпиниста Сергея Журавлева не стало 26 ноября 2019 года. Он скончался от страшного онкологического недуга. Имя Сергея Журавлева хорошо знакомо сразу нескольким поколениям людей, связанным с журналистикой, литературой и туризмом Коми. Для многих учеников и коллег его уход стал горьким событием и невосполнимой утратой. За свою жизнь он совершил более 200 восхождений, побывал в горах Северной Осетии, Приэльбрусья, Тянь-Шаня, Хибинах, Крыму. Но больше остальных Журавлел любил и ценил Уральские горы.

- Изучению и освоению Уральских гор папа посвятил пятнадцать лет своей жизни, регулярно организуя экспедиции, обучая волонтеров, описывая и систематизируя маршруты. Он хотел сделать так, чтобы молодые спортсмены могли начать «альпинистскую карьеру» в Республике Коми, чтобы им не приходилось ехать на свои первые маршруты за тридевять земель. Отец отстаивал Урал перед Федерацией альпинизма России, доказывал, что и там есть красивые горы. По его убеждению, основы альпинистской подготовки можно получить «рядом с домом», при этом за меньшее время и деньги, а на другие горы ехать уже для более серьезных восхождений. Он был уверен, что горные районы в республике могут стать красивыми туристическими районами, а альпинизм вырасти в массовый вид спорта. Папа верил в красоту Уральских гор, видел их туристическую перспективность и альпинистский потенциал, - рассказывает дочь Сергея Журавлева Полина Гайнерт.

Поэтому с 2004 года Сергей Журавлев регулярно устраивал альпинистские сборы на Полярном и Приполярном Урале. За 15 лет он организовал здесь более 60 волонтерских экспедиций. Главной целью этих походов была паспортизация альпинистских маршрутов. Прежде многие горные массивы Приполярного и Полярного Урала из-за труднодоступности во многом считались неизведанными. Но благодаря Сергею Журавлеву волонтеры прошли маршруты, которые еще не были отмечены на картах. В их числе альпинистские маршруты в долине реки Болбанью на вершины гор Народная, Старуха-Из, Старик-Из, пик Карпинского. 

Сейчас молодые альпинисты Коми собирают средства на памятный знак с именем наставника и определяют, на какой из вершин горного массива Динозавр Полярного Урала ее установить. Присоединиться к проекту может любой желающий, которому дорого имя Сергея Журавлева и его начинания.

Поддержать проект можно двумя способами. Первый – перевести средства на памятный знак. Реквизиты для перевода можно получить у Юлии Быховцовой. Если сумма, которую соберут жертвователи, превысит затраты на изготовление памятного знака, то деньги передадут семье Сергея Журавлева, чтобы организовать другие памятные проекты. Второй способ помочь – присоединиться к походу, который запланирован в июле 2020 года, во время которого и установят табличку с именем известного литератора и альпиниста. Для этого можно связаться с Оксаной Апанасевич.

Справка

Журавлев Сергей Васильевич - сыктывкарский литератор, журналист, Родился 11 ноября 1958 года в городе Иваново. Детство провел на родине своего отца Василия Журавлёва-Печорского в Усть-Цильме. В 1967 году семья переехала в Сыктывкар. После окончания восьми классов школы №37 поступил в Новочеркасский геологоразведочный техникум. Служил в армии на территории Дагестана. После демобилизации приобрел в Сыктывкаре специальность тренера по альпинизму и туризму.
Первым и единственным в Республике Коми получил разряд кандидата в мастера спорта по альпинизму. Работал тренером в горах Северной Осетии, Приэльбрусья, Тянь-Шаня. По признанию писателя, он «ходил в горы для самоочищения от быта и суеты, чтобы попытаться понять значение слова «человек». За подготовку военных альпинистов был награжден медалью ВДВ «За службу на Северном Кавказе». 
В 1995 году закончил Литературный институт им. А.М.Горького. Принят в Союз писателей России в январе 1999 года. По пьесам Журавлева поставлены две пьесы на сцене Национально-драматического театра Коми. В 2012 году его роман «Зырянский крест» отмечен гран-при конкурса им.Ю. Рытхэу как лучшее произведение о Севере и северянах. Произведения Сергея Васильевича опубликованы на венгерском, финском, коми и английском языках. Лауреат различных журналистских и литературных конкурсов. 

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