Топ 10 велосипедов от 5 до 70 тысяч рублей, которые продают в Сыктывкаре

Приближается весна, и все больше людей отказываются от общественного и личного транспорта в пользу велосипедов. Это не только популярный транспорт для развлечения и передвижения по городу, но и один из способов ведения здорового образа жизни. А сколько стоит такой железный конь в Сыктывкаре? Портал PG11.ru подготовил топ 10 велосипедов, которые могут купить жители столицы.

Tornado Crosser – 5 000 рублей

Самым дешевым велосипедом в подборке стал Tornado Crosser. По словам автора объявления, транспорт полностью в рабочем состоянии, имеет 21 скорость, колеса 26 дюймов и рама 21 размера. Владелец готов продать его или обменять на смартфон.

Forward - 7 000 рублей

Владелец отметил, что у велосипеда небольшой пробег, колеса 26 дюймов и 18 скоростей. Автор готов не только к торгу, но и может отдать багажник и детское сиденье бесплатно. Владелец отмечает, что продает велосипед за ненадобностью.

Forward – 8 000 рублей

Автор объявления утверждает, что этот велосипед полностью исправен, обслужен, на нем почти не ездили, а его заднее колесо, тормозные колодки и педали заменили в 2019 году. В комплекте владелец готов отдать крепление для бутылки, запасные педали и заводское сиденье.

Stern – 8 499 рублей

По словам продавца этот велосипед легкий, надежный, в угоне не числится, у него 21 скорость и новые укрепленные крылья. В комплекте имеются все документы. Владелец отметил, что велосипед притягивает внимание, а также подойдет как для детей, так и для взрослых.

Motor One Way Ticket – 12 000 рублей

Как утверждает продавец, этот «железный конь» в очень хорошем состоянии, имеет адаптивную подвеску, дисковые тормоза, передний и задний амортизаторы. Велосипед после полного технического обслуживания. Владелец решил продать транспорт за ненадобностью.

Stels Navigator 770 – 16 000 рублей

Согласно описанию, у велосипеда 24 скорости, размер колес — 26 дюймов, дисковые гидравлические тормоза, алюминиевая рама. Владелец отмечает, что установил новые шины, цепь и звезды.

Stern Force 1.0 – 20 500 рублей

По словам владельца, у велосипеда 18 рама, колеса 26 дюймов. Состояние хорошее, использовался несколько раз и только в хорошую погоду. Автор отмечает, что решился на продажу в связи с покупкой велосипеда более высокого уровня.

Cube Ams 130 Pro – 48 500 рублей

Этот горный велосипед был выпущен в 2012 году, у него 16 размер рамы и колеса 26 дюймов. Автор утверждает, что несмотря на возраст, велосипед в хорошем состоянии, имеет достойную комплектацию. Возможна отправка в другие регионы.

Norco Revolver 7.2 – 65 000 рублей

Еще один горный велосипед в нашей подборке. По словам автора, установлена карбоновая рама 18 размера, колёса 27.5 дюймов, дисковые тормоза, улучшенная вилка, новая цепь, покрышки и многое другое. Несмотря на гарантию до 2021 года, хорошее обслуживание и почти идеальное состояние, автор отмечает, что у велосипеда отсутствуют педали и амортизаторы.

Olmo Namib 29 Carbon - 70 000 рублей

Замыкает нашу подборку один из самых дорогих велосипедов, которые можно приобрести в Сыктывкаре. Владелец утверждает, что покупал это средство передвижения в Италии. Пробег отсутствует, транспортировка в Россию производилась максимально аккуратно, поэтому никаких повреждений у велосипеда нет. Рама карбоновая, 19 размера. Продавец готов отправить товар в другие регионы

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Материал подготовил Александр Тимофеев