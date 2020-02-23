Сыктывкарцы утроят грандиозную «Битву тарантасов»

1 марта в столице Коми состоится знаменитое мероприятие, известное как «Битва тарантасов». Об этом рассказали члены мотоклуба «Полярные волки».

Гонка приурочена к празднованию Широкой Масленицы и пройдет 1 марта на стадионе Бумажник. В номинации «Зима без тормозов» первыми выступят дети от 6 лет и старше, а начнется их «битва» в 11.00. Для участия необходимо оригинально оформить санки или ватрушку, которые будут спускаться с горы, приветствуются объемные тематические фигуры.

Победители конкурса будут оцениваться по двум номинациям:

Самые красочные и необычные санки

Самый длинный спуск с горы

Регистрация участников мероприятия и справки в МАУ КДЦ «Шудлун» по телефону: 63-65-46 до 27 февраля 2020 года. А в 11.45 состоится шествие аленьких гонщиков с их тарантасами по Слободской площади. Во взрослой категории участники будут соревноваться по нескольких номинациям: самый креативный тарантас, самый большой тарантас, самый-самый тарантас и самый длинный заезд. Зарегистрироваться на «взрослые» состязания можно у организаторов по ссылке.

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