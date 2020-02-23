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​​​​​​​Прекрасная Тея, пушистая Осения и милый Сержик: животные из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре

​​​​​​​Прекрасная Тея, пушистая Осения и милый Сержик: животные из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре

23 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Предоставлено волонтерами для PG11.ru / Кошки ищут новый дом в Сыктывкаре
Котики и кошечки мечтают о ласке и нежности

Рубрика «Добрые руки» помогает животным из приюта искать семью. Сегодняшние герои ищут новых хозяев, которые будут любить их и оберегать. Портал PG11.ru собрал котиков, которые ищут дом прямо сейчас.

Макар

Состоятельный мужчина Макар ищет сердце, готовое к любви.  Кот в самом расцвете сил, ему около двух лет, кастрирован. Это истинный джентльмен, ходит на лоток без промаха, в еде не привередлив. Макар ведет активный образ жизни, любознательный и находчивый.  Хорошо ладит с другими животными и людьми. Всегда готов поиграть и повеселиться. Корректный, никогда не навязывается, но если вы готовы уделить ему минутку - будет самым нежным, ласковым и обходительным.Луиза

Кошке 2 года, стерилизована, здорова, ходит на лоток с наполнителем. Луизу отдают в семью без маленьких детей. Посмотрите на эту прелесть, разве может она остаться без хозяев?Сержик

Самый очаровательный и привлекательный котопарнишка ищет укотовителей.  Обещает быть примерным и любящим. Сержик кастрирован и абсолютно здоров, ходит на лоток с комкующимся наполнителем. Присмотритесь к нему, он заждался своих хозяев!Тея

Тея - молоденькая кошечка примерно два года от роду, совершенно здорова, всеядна, мимо лотка не ходит. Пусть кошка и не царских кровей, но воспитана в духе благородных девиц: терпеливое, кроткое, нежное создание. Если вам нужна кошка-компаньон, ласковая подружка, самостоятельная, ненавязчивая, но очень заботливая, то вы по адресу. Кошечка приносит в жизнь гармонию, спокойствие и непоколебимую веру в то, что все будет хорошо!  Тея наполняет дом особым светом и теплом. Именно этим теплом, любовью и нежностью она готова поделиться со своим единственным и неповторимым человеком.Осения

А вы любите рыжиков? Тогда Осения идет к вам! Кошечке около трех лет, она уже засиделась в ожидании своего хозяина. Осения стерилизована, у нее есть все прививки. На лоток ходит без промашек, в еде неприхотлива. Не любит общество взрослых кошек, но очень дружна с малышами.

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