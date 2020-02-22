Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год Лунно-посевной календарь Подарки к 23 Февраля
Главная
Новости
Росгвардейца, который летом 2019-го спас в Сыктывкаре тонущую девушку, наградили

Росгвардейца, который летом 2019-го спас в Сыктывкаре тонущую девушку, наградили

22 февраля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото: ГУ МЧС России по Коми
Награда нашла героя спустя полгода

В столице Коми наградили сержанта Росгвардии Демида Пахомова, который в прошлом году спас на Сысоле тонущую девушку. Молодому человеку вручили медаль «За спасение погибающих на водах». Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Коми.

Вчера, 21 февраля, в Главном управлении МЧС России по Республике Коми прошла церемония вручения ведомственных наград. Одним из виновников торжества был не кто иной, как Демид Пахомов - 25-летний сержант Росгвардии, который прошлым летом спас молодую сыктывкарку, едва не утонувшую во время купания на Сысоле.

Медаль «За спасение погибающих на водах» герой получил из рук врио начальника Управления Олег Нецкий. Главный спасатель Коми поздравил Пахомова с первой наградой и поблагодарил его за безупречную службу.

Напомним, свой подвиг Демид Пахомов совершил 18 августа. В тот день он в компании напарника патрулировал район городского пляжа. Около 19 часов росгвардейцы услышали крики о помощи, доносившиеся со стороны реки. Они сразу же поняли, что что-то случилось, и бросились к берегу. Выбежав на пляж, Пахомов и его напарник увидели в воде 16-летнюю девушку, которая отчаянно боролась с течением, держась за ветки поваленной березы. Обоим моментально стало ясно, что надолго сил у школьницы не хватит. Пахомов решил действовать. Он снял амуницию, вбежал в воду, подплыл к девушке, схватил ее и вытащил на берег. Спустя какое-то время потерпевшую осмотрели медики. Ее состояние было удовлетворительным. Сейчас с девушкой все хорошо.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Дети Полиция

Читайте также: 

Новость дня

Сыктывкарцам предложили выбрать, что благоустроить в городе в первую очередь Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Зимние радости и мечты о лете: 8 очаровательных сыктывкарок из Instagram Читать
вчера
В конкурсе «Мисс улыбка» появилось 13 новых участниц (фото) Читать
вчера
День вокалиста: сыктывкарские певцы рассказали о закулисье профессии Читать
Посмотреть все
вчера Тест-драйв нового ŠKODA KAROQ: очередь из желающих прокатиться растянулась на два дня (фото)
14 февраля Как сэкономить при покупке автомобиля до 159 тысяч рублей?
19 февраля Новая машина за шесть тысяч рублей в месяц: реально ли это?
Загрузка...

Новости России и мира

20 февраля
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
20 февраля
Выяснилось, когда в России повысят социальные пенсии
03 февраля
Ученые создали роботов, которые убивают рак
31 января
В России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
29 января
К Земле приближается гигантский астероид: чем он опасен
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru