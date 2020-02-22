Росгвардейца, который летом 2019-го спас в Сыктывкаре тонущую девушку, наградили

В столице Коми наградили сержанта Росгвардии Демида Пахомова, который в прошлом году спас на Сысоле тонущую девушку. Молодому человеку вручили медаль « За спасение погибающих на водах». Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Коми.

Вчера, 21 февраля, в Главном управлении МЧС России по Республике Коми прошла церемония вручени я ведомственных наград. Одним из виновников торжества был не кто иной, как Демид Пахомов - 25-летний сержант Росгвардии, который прошлым летом спас молодую сыктывкарку, едва не утонувшую во время купания на Сысоле.

Медаль «За спасение погибающих на водах» геро й получил из рук врио начальника У правления Олег Нецкий. Главный спасатель Коми поздравил Пахомова с первой наградой и поблагодарил его за безупречную службу.

Напомним, свой подвиг Демид Пахомов совершил 18 августа. В тот день он в компании напарник а патрулировал район городского пляжа. Около 19 часов росгвардейцы услышали крики о помощи, доноси вшиеся со стороны реки . Они сразу же поняли, что что-то случилось, и бросились к берегу. Выбежав на пляж, Пахомов и его напарник увидели в воде 1 6 -летнюю девушку, которая отчаянно боролась с течением, держась за ветки поваленной березы. Обоим моментально стало ясно, что надолго сил у школьницы не хватит. Пахомов решил действовать. Он снял амуницию, вбежал в воду, подплыл к девушке, схватил ее и вытащил на берег. Спустя какое-то время потерпевшую осмотрели медики. Ее состояние было удовлетворительным. Сейчас с девушкой все хорошо.

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