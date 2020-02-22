Росгвардейца, который летом 2019-го спас в Сыктывкаре тонущую девушку, наградили

Росгвардейца, который летом 2019-го спас в Сыктывкаре тонущую девушку, наградили22 февраля 2020
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Фото: ГУ МЧС России по Коми
Награда нашла героя спустя полгода
В столице Коми наградили сержанта Росгвардии Демида Пахомова, который в прошлом году спас на Сысоле тонущую девушку. Молодому человеку вручили медаль «За спасение погибающих на водах». Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Коми.
Вчера, 21 февраля, в Главном управлении МЧС России по Республике Коми прошла церемония вручения ведомственных наград. Одним из виновников торжества был не кто иной, как Демид Пахомов - 25-летний сержант Росгвардии, который прошлым летом спас молодую сыктывкарку, едва не утонувшую во время купания на Сысоле.
Медаль «За спасение погибающих на водах» герой получил из рук врио начальника Управления Олег Нецкий. Главный спасатель Коми поздравил Пахомова с первой наградой и поблагодарил его за безупречную службу.
Напомним, свой подвиг Демид Пахомов совершил 18 августа. В тот день он в компании напарника патрулировал район городского пляжа. Около 19 часов росгвардейцы услышали крики о помощи, доносившиеся со стороны реки. Они сразу же поняли, что что-то случилось, и бросились к берегу. Выбежав на пляж, Пахомов и его напарник увидели в воде 16-летнюю девушку, которая отчаянно боролась с течением, держась за ветки поваленной березы. Обоим моментально стало ясно, что надолго сил у школьницы не хватит. Пахомов решил действовать. Он снял амуницию, вбежал в воду, подплыл к девушке, схватил ее и вытащил на берег. Спустя какое-то время потерпевшую осмотрели медики. Ее состояние было удовлетворительным. Сейчас с девушкой все хорошо.
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