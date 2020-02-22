Фото дня в Сыктывкаре: ослепительный свет солнца и позолота на снегу

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: ослепительный свет солнца и позолота на снегу22 февраля 2020
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Илья Раковский
Сегодня, 22 февраля, солнце светило сыктывкарцам совсем не по-зимнему ярко. Казалось, ему даже не хочется садиться. Оно до последнего сидело на горизонте, разливая повсюду свою невесомую, неосязаемую позолоту. За этим занятием и застал дневное светило наш подписчик, чей кадр попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
Илья Раковский
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