Фото дня в Сыктывкаре: ослепительный свет солнца и позолота на снегу

Сегодня, 22 февраля, солнце светило сыктывкарцам совсем не по-зимнему ярко. Казалось, ему даже не хочется садиться. Оно до последнего сидело на горизонте, разливая повсюду свою невесомую, неосязаемую позолоту. За этим занятием и застал дневное светило наш подписчик, чей кадр попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Илья Раковский



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