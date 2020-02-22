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Фото дня в Сыктывкаре: ослепительный свет солнца и позолота на снегу

Фото дня в Сыктывкаре: ослепительный свет солнца и позолота на снегу

22 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Илья Раковский
Горожане радуют подписчиков красивыми снимками

Сегодня, 22 февраля, солнце светило сыктывкарцам совсем не по-зимнему ярко. Казалось, ему даже не хочется садиться. Оно до последнего сидело на горизонте, разливая повсюду свою невесомую, неосязаемую позолоту. За этим занятием и застал дневное светило наш подписчик, чей кадр попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Илья Раковский

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации. 

Фото дня

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