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Зимние радости и мечты о лете: 8 очаровательных сыктывкарок из Instagram

Зимние радости и мечты о лете: 8 очаровательных сыктывкарок из Instagram

22 февраля 2020 Возрастное ограничение: 6+
@ketovamaria1 / instagram.com / Сыктывкарки публикуют эффектные снимки в соцсетях
Горожанки радуют подписчиков своей красотой

Последний зимний месяц подходит к концу. Сыктывкарцы все чаще мечтают о лете. Тем не менее, зиму так просто отпускать им тоже не хочется… Горожане хотят взять от нее все. Ох уж эти зимние радости! У каждого они свои: для кого-то нет ничего лучше физических упражнений, кто-то не мыслит себя без прогулок по заснеженному лесу… Ну а кому-то, чтобы проникнуться атмосферой февраля, достаточно просто выпить чашечку кофе, сидя под толстым одеялом. Портал PG11.ru выбрал фото восьми очаровательных сыктывкарок, опубликованных в Instagram.

@korolkov_olenka

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@mil.zh

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@elina__davydova

Немного из архива.

@maroussia_light

Ребятки, у меня есть новости! Мы с мужем переезжаем в Питер. Леша уже там и вовсю работу работает. А я пока еще в любимом Сыктывкаре. Но через полторы недели уволюсь и буду искать чем заняться уже в Питере. 

@hel_ga_404

Вижу счастливое будущее. 02.02.2020.

@remi.anna

Жизнь начинается каждое утро (Джоэл Остин).

@ulanovasvetlana

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@ketovamaria1

#пг_красота 

Хотите попасть в следующую подборку «Красавицы Сыктывкара за неделю»? Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим свежим фото в Instagram. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации 

Instagram Красота

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