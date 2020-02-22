Зимние радости и мечты о лете: 8 очаровательных сыктывкарок из Instagram

Последний зимний месяц подходит к концу. Сыктывкарцы все чаще мечтают о лете. Тем не менее, зиму так просто отпускать им тоже не хочется… Горожане хотят взять от нее все. Ох уж эти зимние радости! У каждого они свои: для кого-то нет ничего лучше физических упражнений, кто-то не мыслит себя без прогулок по заснеженному лесу… Ну а кому-то, чтобы проникнуться атмосферой февраля, достаточно просто выпить чашечку кофе, сидя под толстым одеялом. Портал PG11.ru выбрал фото восьми очаровательных сыктывкарок, опубликованных в Instagram .

@ korolkov_olenka

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@ mil.zh

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@ elina__davydova

Немного из архива.

@maroussia_light

Ребятки, у меня есть новости! Мы с мужем переезжаем в Питер. Леша уже там и вовсю работу работает. А я пока еще в любимом Сыктывкаре. Но через полторы недели уволюсь и буду искать чем заняться уже в Питере.

@ hel_ga_404

Вижу счастливое будущее. 02.02.2020.

@ remi.anna

Жизнь начинается каждое утро (Джоэл Остин).

@ ulanovasvetlana

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@ketovamaria1

#пг_красота

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