Фото дня в Сыктывкаре: яркие огни вечернего города

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: яркие огни вечернего города21 февраля 2020
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Лариса Елькина-Стесева
Вечерний город никогда не надоест своими красотами, ведь тьма скрывает все недостатки, а яркие огни делают все таинственным, завораживающим и притягательным. Особенно это видно с высоты, и именно такой снимок попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
Лариса Елькина-Стесева
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