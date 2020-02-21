Фото дня в Сыктывкаре: яркие огни вечернего города

Вечерний город никогда не надоест своими красотами, ведь тьма скрывает все недостатки, а яркие огни делают все таинственным, завораживающим и притягательным. Особенно это видно с высоты, и именно такой снимок попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Лариса Елькина-Стесева

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.