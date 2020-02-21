В Сыктывкаре пропал глухой лысый мужчина

В столице Коми разыскивают 40-летнего Романа Диомидовича Ермошкина. Он исчез 19 февраля и с тех пор не появлялся. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт».

Мужчина вышел из дома в сером спортивном костюме и темных ботинках, остальные детали неизвестны. Сейчас его ищут волонтеры и родственники. Рост мужчины – 182 сантиметра, телосложение – плотное, лысый, глаза – серые. Ситуацию осложняет то, что у сыктывкарца полностью отсутствует слух.

Всем, кому что-либо известно о пропавшем, просьба сообщать по телефону 8 (800) 700 54 52 или 112.

К счастью, 20 февраля волонтеры отряда сообщили, что женщина найдена. Она жива и ее жизни ничто не угрожает. Напомним также, больше месяца назад в Сыктывкаре пропал молодой мужчина. Петухов Егор, 1994 года рождения ушел из дома и с тех пор о нем ничего не известно. Где находится Егор все еще никто не знает. Ситуацию осложняет то, что молодой человек психически болен и, возможно, нуждается в медицинской помощи.

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