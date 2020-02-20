Фото дня в Сыктывкаре: сказочное ночное небо над яркими фонарями в парке

@pavel_valdy

- На улице практически стемнело. Только над горизонтом, на который еле еле светило солнце, можно было увидеть яркий, светло-синий оттенок. Небо повсюду заполнили яркие звездочки. Они, время от времени, падали и сверкали. Луна светила очень ярко: одна весь город может осветить. На улице включили фонари, и все так красочно светили, дарили тёплый и холодный свет. Фонари, ну что же в них такого? Они только и делают, что светят, больше с них ты не возьмёшь. Однако нет, это ложью оказалось. В одном укромном месте, среди деревьев, таился уличный фонарь. Такой я в первый раз увидел. Он был красив, был идеален - симметричен. Я был им вдохновлён и вдохновленный делал это фото.