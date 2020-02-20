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Часть районов Коми включат в зону Арктики

Часть районов Коми включат в зону Арктики

20 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Youtube.com / Село Усть-Цильма
Территории по климату и хозяйству соответствуют всем критериям особых условий

В Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики предложили включить некоторые районы Коми и Карелии в состав Арктической зоны. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к проекту указа сообщает ТАСС.

Министерство представило проект указа еще в сентябре 2019 года. В список районов Коми, которые намерены присоединить к зоне Арктики, вошли Усинск, Инта и Усть-Цилемский район. Все дело в том, что они расположены по линии Северного полярного круга в зоне распространения многолетней мерзлоты, что в мировой практике является одним из важнейших факторов отнесения к арктическим территориям.

Кроме того, на совещании 4 февраля председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева  заявила, что правительство России 28 января одобрило основные положения пакета законопроектов по развитию Арктики.

- Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики разработан проект указа президента РФ, предусматривающий внесение изменений в указ президента в части расширения границы Арктической зоны РФ за счет включения в ее состав территории муниципальных образований городских округов «Усинск» и «Инта», муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми, Калевальского национального муниципального района, Сегежского муниципального района и Костомукшского городского округа Республики Карелия, - сказано в документе.

В пояснительной записке также отмечено, что в границы Арктики также предлагается включить отдельные сельские поселения Эвенкийского муниципального района в северо-восточной части Красноярского края. Указанные территории по климату и хозяйству соответствуют всем критериям особых условий. Кроме того, такие районы удалены от основных промышленных центров, при этом там реализуются перспективные экономические проекты.

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