Женщину с провалами в памяти, которая исчезла в Сыктывкаре, нашли

Женщину с провалами в памяти, которая исчезла в Сыктывкаре, нашли20 февраля 2020
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Фото "Лиза Алерт"
Горожанка жива и невредима
18 февраля в столице Коми пропала женщина. Информацию об этом опубликовали волонтеры отряда «Лиза Алерт». 20 февраля стало известно, что ее нашли живой.
Напомним, сыктывкарка вышла из дома 18 февраля, с тех пор ее никто не видел. Она была одета в длинную темно- зеленую куртку, спортивные штаны, синие дутые сапоги на белой подошве, темно-синюю шапку. По информации волонтеров, женщина нуждается в медицинской помощи и страдает потери памяти.
К счастью, 20 февраля волонтеры отряда сообщили, что женщина найдена. Она жива и ее жизни ничто не угрожает. Напомним также, больше месяца назад в Сыктывкаре пропал молодой мужчина. Петухов Егор, 1994 года рождения ушел из дома и с тех пор о нем ничего не известно. Где находится Егор все еще никто не знает. Ситуацию осложняет то, что молодой человек психически болен и, возможно, нуждается в медицинской помощи.
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20 февраля 2020, 09:15