Женщину с провалами в памяти, которая исчезла в Сыктывкаре, нашли

18 февраля в столице Коми пропала женщина. Информацию об этом опубликовали волонтеры отряда «Лиза Алерт». 20 февраля стало известно, что ее нашли живой.

Напомним, сыктывкарка вышла из дома 18 февраля, с тех пор ее никто не видел. Она была одета в длинную темно- зеленую куртку, спортивные штаны, синие дутые сапоги на белой подошве, темно-синюю шапку. По информации волонтеров, женщина нуждается в медицинской помощи и страдает потери памяти.

К счастью, 20 февраля волонтеры отряда сообщили, что женщина найдена. Она жива и ее жизни ничто не угрожает. Напомним также, больше месяца назад в Сыктывкаре пропал молодой мужчина. Петухов Егор, 1994 года рождения ушел из дома и с тех пор о нем ничего не известно. Где находится Егор все еще никто не знает. Ситуацию осложняет то, что молодой человек психически болен и, возможно, нуждается в медицинской помощи.

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