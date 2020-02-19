Фото дня в Сыктывкаре: завораживающий лунный свет над огнями вечернего города

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Фото дня в Сыктывкаре: завораживающий лунный свет над огнями вечернего города19 февраля 2020
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Артем Заслона
Какой сыктывкар нравится вам больше? Утренний или вечерний? Несомненно, рассветы и яркое солнце, особенно летом, завораживают. Но когда на дворе почти всегда темно, красота города раскрывается только по вечерам, когда загораются фонари, а в небе появляется желтая луна. Именно такую картину запечатлел наш читатель, снимок которого попадает в рубрику «Фото дня».
Артем Заслона
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