Жителям Коми рассказали, что их ждет на юбилейном фестивале «Сыктывкарса тулыс»

9 марта в столице Коми начнется ХХХ международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» имени народной артистки России Петровны Бобраковой. Проходить фестиваль будет в дни III Северного культурного форума, который состоится в Сыктывкаре с 11 по 13 марта.

Открытием фестиваля станет прекрасный премьерный подарок: впервые на сцене Театра оперы и балета Республики Коми будет представлена опера Доницетти «Любовный напиток» в постановке главного режиссера Ильи Можайского и главного дирижера Романа Денисова.

22 марта зрители увидят премьеру сезона – балет Прокофьева «Золушка», хореография и постановка главного балетмейстера театра Марианны Рыжкиной, дирижер-постановщик – Роман Денисов. Новый спектакль – это одновременно классическое прочтение балетной классики и современный танцевальный стиль, близкий и понятный каждому зрителю.

Также впервые на сцене театра будет представлен спектакль Московского театра «Новая опера» имени Колобова опера «Севильский цирюльник». На «Сыктывкарса тулыс» из «Новой оперы» приезжают 60 человек. Еще одним участником спектакля выступит симфонический оркестр Театра оперы и балета Республики Коми, дирижер спектакля Евгений Самойлов.

Во втором отделении будут представлены новые номера от артистов балетной труппы Театра оперы и балета Республики Коми. Вечер 15 марта будет целиком посвящен балету. Зрителей ждет премьера одного из самых известных балетов Джорджа Баланчина «Кончерто барокко». Завершат вечер «Вариации на тему рококо» - бессюжетный балет, основанный на музыкальной драматургии произведения великого композитора Чайковского в неоклассическом стиле.

Гала-концерт будет посвящен 30-летию фестиваля «Сыктывкарса тулыс». Его участниками выступят солисты оперной и балетной труппы, артисты хора, балета, оркестра театра, а также приглашенные исполнители – земляки, выходцы из Республики Коми, среди которых заслуженный артист РФ, солист Большого театра Андрей Меркурьев, премьер Кремлевского балета Егор Мотузов. Завершится «Сыктывкарса тулыс» 29 марта концертом талантливого пианиста современности народного артиста РФ Дениса Мацуева. Это второй концерт пианиста с симфоническим оркестром Театра оперы и балета Республики Коми.

В рамках фестиваля артистов ждут мастер-классы. Зрители поучаствуют в викторинах, увидят в фойе театра Выставку монет «Магия театра», организованную Национальным банком РК с изображением памятных монет на театральную тему.

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