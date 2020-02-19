Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год Лунно-посевной календарь Подарки к 23 Февраля
Главная
Новости
Житель Коми вызвал спасателей для собачьего семейства

Житель Коми вызвал спасателей для собачьего семейства

19 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Животные прятались под плитой

18 февраля в Ухте в беду попали братья наши меньшие. Целое семейство собак провалилось в теплотрассу. Об этом сообщает «БНК».

Спасателей вызвал местный житель, который узнал, что в теплотрассу в районе УРМЗ рядом с магазином «Светофор» упала собака. На место прибыли сотрудники «СПАС-Коми», которые обнаружили под бетонной плитой самку и щенят. Как оказалось, спасать их было не нужно – они организовали там логово.

- Рядом с теплотрассой сидел кобель. Судя по всему, это был отец собачьего семейства, лаем он дал понять, что своих в обиду не даст, - сообщил очевидец.

Разобравшись, что собаке и щенкам ничего не угрожает, спасатели уехали. Ухтинец, который поднял переполох, извинился за беспокойство, после чего пошел покупать еду бродячим животным.

Кстати, недавно в Воркуте спасателям тоже довелось иметь дело с собакой. В тот раз животному действительно понадобилась помощь, ведь оно упало в колодец. Сотрудники спасательной службы вскоре прибыли на место и вытащили бедолагу, а горожане сняли процесс на видео и опубликовали в Сети.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Животные

Читайте также: Экс-главу МВД Коми не отпустили под домашний арест

Следующая новость

Новость дня

Сыктывкарцам предложили выбрать, что благоустроить в городе в первую очередь Посмотреть все

Редакция рекомендует

04 марта
Сыктывкарский онколог рассказал, как избежать развития рака Читать
26 февраля
Сыктывкарский онколог назвал основные признаки рака Читать
вчера
Появилось 16 новых претенденток на приз конкурса «Мисс улыбка» (фото) Читать
Посмотреть все
14 февраля Как сэкономить при покупке автомобиля до 159 тысяч рублей?
12 февраля Как сыктывкарские неврологи ставят диагноз: обзор современных технологий
Загрузка...

Новости России и мира

03 февраля
Ученые создали роботов, которые убивают рак
31 января
В России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
29 января
К Земле приближается гигантский астероид: чем он опасен
29 января
В России предлагают снизить прожиточный минимум
27 января
В России «упал» один из крупнейших почтовых онлайн-сервисов
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru