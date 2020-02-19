Житель Коми вызвал спасателей для собачьего семейства

18 февраля в Ухте в беду попали братья наши меньшие. Целое семейство собак провалилось в теплотрассу. Об этом сообщает «БНК».

Спасателей вызвал местный житель, который узнал, что в теплотрассу в районе УРМЗ рядом с магазином «Светофор» упала собака. На место прибыли сотрудники «СПАС-Коми», которые обнаружили под бетонной плитой самку и щенят. Как оказалось, спасать их было не нужно – они организовали там логово.

- Рядом с теплотрассой сидел кобель. Судя по всему, это был отец собачьего семейства, лаем он дал понять, что своих в обиду не даст, - сообщил очевидец.

Разобравшись, что собаке и щенкам ничего не угрожает, спасатели уехали. Ухтинец, который поднял переполох, извинился за беспокойство, после чего пошел покупать еду бродячим животным.

Кстати, недавно в Воркуте спасателям тоже довелось иметь дело с собакой. В тот раз животному действительно понадобилась помощь, ведь оно упало в колодец. Сотрудники спасательной службы вскоре прибыли на место и вытащили бедолагу, а горожане сняли процесс на видео и опубликовали в Сети.

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