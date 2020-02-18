Фото дня в Сыктывкаре: природа ждет своего часа под снежным покрывалом

В столицу Коми пришло небывалое тепло, но еще недавно все вокруг было укрыто пушистым снегом, который серебрился под холодным, но солнечным небом полным солнеяных лучей рассветов и закатов. Именно такой снимок, на котором природа ждет своего пробуждения под белым покрывалом, попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Артем Заслона

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