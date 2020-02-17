За призывы отказаться от прививок предложили наказывать

В российском законодательстве может появиться мера ответственности за публичные призывы к отказу от вакцинации. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, пишет «РГ».

Эксперт рассказывал о парламентских слушаниях в Госдуме, где помимо прочего обсудили эту меру. Речь также идет об ответственности за распространение «недостоверной и ненаучной информации о прививках». Корме того, медик предложил наказывать родителей за отказ от профилактического вакцинирования детей и усилить ответственность врачей, распространяющих информацию о вакцинации, не соответствующую принципам доказательной медицины.

Эту тему затронул и Владимир Жириновский, который предложил внести поправки в Трудовой кодекс. Они бы запретили брать на работу сотрудников, которые отказываются от прививок. Сам он пояснил это тем, что прием таких сотрудников «нарушает права других граждан, которых заражают».

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