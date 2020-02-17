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В Коми спасли собаку, которая упала в ледяной колодец (видео)

В Коми спасли собаку, которая упала в ледяной колодец (видео)

17 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
КП Коми / Скриншот из видео
Горожане боятся, что следующей жертвой может стать ребенок

15 февраля в Воркутинском поселке произошло небольшое ЧП: в канализационный люк упала собака. Об этом сообщает «КП в Коми».

Все случилось в поселке Воргашор. Собака каким-то образом провалилась в колодец, но люди не прошли мимо и вызвали помощь. Спасатели вскоре прибыли на место и вытащили бедолагу, а горожане сняли процесс на видео и выложили в Сеть:

- Во время прогулки собака упала в канализационный колодец. Большое спасибо ребятам из МЧС, что спасли собаку! Открытый колодец находится у дороги к озеру. Люди будьте осторожны! - пишет автор поста.

Кстати, иногда животные тоже помогают людям, пусть и не напрямую. В Усть-Вымском районе рассмотрели дело жительницы деревни Арабач Усть-Вымского района. Ее признали виновной в преступлении, а раскрыть злодеяние удалось во время поиска обычных гусей, которых кто-то украл.

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