Фото дня от сыктывкарца: простой зимний пейзаж

Как сделать красивое фото? Нужно просто убрать из кадра все лишнее. Это и доказывает сыктывкарец, снимок которого попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@vladmakeenkov

Сколько раз я убеждался в том, что чем проще фотография, тем она лучше. Когда ты обращаешь внимание на детали, то начинаешь понимать их роль в пейзаже. И из этого уже можно строить подходящую тебе композицию.

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