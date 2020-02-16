На рабочей неделе в Коми придет мощнейший циклон из Атлантики

На рабочей неделе спокойная погода в Коми сменится чуть ли не штормом - на регион надвигается мощный северо-атлантический циклон с очень низким атмосферным давлением. Подробный прогноз опубликовали синоптики Коми ЦГМС.

Так, в первые дни недели, 17 и 18 февраля, в Коми ожидается основной «удар» циклона. Тогда юго-западный ветер в порывах будет достигать скорости 16-21 метр в секунду. Все будет сопровождаться мощными осадками в виде мокрого снега и дождя. Иногда возможна метель.

При этом на улице будет тепло. Причем настолько, что температура воздуха может побить рекорды 1990 года, когда в Сыктывкаре в феврале было +3,8 градуса. Сейчас синоптики ждут, что столбик термометра может удерживаться на отметке в +2-+4 градуса. Но уже в среду циклон пойдет на убыль: осадки уменьшатся, ветер стихнет. А ближе к пятнице начнется похолодание: температура упадет до -2..-7 градусов.

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