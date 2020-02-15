Фото дня в Сыктывкаре: полная луна над спальным районом

Полнолуние было, конечно, не вчера и даже не пару дней назад. Однако сложно не согласиться с тем, что субботе оно идет больше, чем любому буднему дню. Поэтому мы провозглашаем данный снимок главным фото дня невзирая на то, когда он был сделан.

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