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Розовые волосы и чёрные маски: 8 сыктывкарок с броским имиджем из Instagram

Розовые волосы и чёрные маски: 8 сыктывкарок с броским имиджем из Instagram

15 февраля 2020 Возрастное ограничение: 6+
@remi.anna / instagram.com / Сыктывкарки публикуют эффектные снимки в соцсетях
Горожанки радуют подписчиков своей красотой

Сыктывкарки публикуют в социальных сетях всё больше фотографий, пропитанных черно-розовым настроением. Нет, это не 2007-й возвращается - это 2020-й в столице Коми! Северным красавицам определенно не занимать чувства стиля - даже такой сугубо функциональный предмет, как респиратор они могут заставить работать на образ. Портал PG11.ru выбрал восемь фото горожанок с броским имиджем, опубликованных в Instagram.

@maroussia_light

Закос под Ариэль
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@ludmila_antonuk

Побольше думайте о том, что вы что-то делаете или приобретаете, а не о том, что что-то могло бы с большей или меньшей степенью вероятности произойти. Живите в своих мыслях так, как будто это уже происходит с вами. Представляйте себя делающими то, чего вам больше всего хочется.

@19_katerinka

Счастье - это когда ты благодарен за всё, что у тебя есть, когда чужого не нужно, как у других - неинтересно. Когда внутри тепло, уютно и есть кому искренне сказать «скучаю» и «люблю».

@korolkova_olenka

Не могу налюбоваться моими красотками с курса!

@remi.anna

Будьте сильной женщиной, чтобы ваша дочь смогла взять с вас пример, а сын понимал, какая женщина нужна ему в будущем.
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@progorod11

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@maryushka20

#пг_красота

@__lena__lenoska__

#СДнёмСвятогоВалентина !!! Любите и будьте любимы!
#пг_красота #pg_beauty

Хотите попасть в следующую подборку «Красавицы Сыктывкара за неделю»? Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим свежим фото в Instagram. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации 

Instagram Красота

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