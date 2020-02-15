Розовые волосы и чёрные маски: 8 сыктывкарок с броским имиджем из Instagram

Розовые волосы и чёрные маски: 8 сыктывкарок с броским имиджем из Instagram15 февраля 2020
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@remi.anna / instagram.com / Сыктывкарки публикуют эффектные снимки в соцсетях
Горожанки радуют подписчиков своей красотой
Сыктывкарки публикуют в социальных сетях всё больше фотографий, пропитанных черно-розовым настроением. Нет, это не 2007-й возвращается - это 2020-й в столице Коми! Северным красавицам определенно не занимать чувства стиля - даже такой сугубо функциональный предмет, как респиратор они могут заставить работать на образ. Портал PG11.ru выбрал восемь фото горожанок с броским имиджем, опубликованных в Instagram.
@maroussia_light
Закос под Ариэль
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@ludmila_antonuk
Побольше думайте о том, что вы что-то делаете или приобретаете, а не о том, что что-то могло бы с большей или меньшей степенью вероятности произойти. Живите в своих мыслях так, как будто это уже происходит с вами. Представляйте себя делающими то, чего вам больше всего хочется.
@19_katerinka
Счастье - это когда ты благодарен за всё, что у тебя есть, когда чужого не нужно, как у других - неинтересно. Когда внутри тепло, уютно и есть кому искренне сказать «скучаю» и «люблю».
@korolkova_olenka
Не могу налюбоваться моими красотками с курса!
@remi.anna
Будьте сильной женщиной, чтобы ваша дочь смогла взять с вас пример, а сын понимал, какая женщина нужна ему в будущем.
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@progorod11
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@maryushka20
@__lena__lenoska__
#СДнёмСвятогоВалентина !!! Любите и будьте любимы!
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