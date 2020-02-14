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В Сыктывкаре школьник угрожал расправой директору

В Сыктывкаре школьник угрожал расправой директору

14 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
vk.com / Фото паблика «Орбита»
Ситуацию взяли на контроль в мэрии

12 февраля в школе №26 произошел неприятный, и даже пугающий случай. Ученик угрожал расправой директору. Об этом сообщили на портале «Активный регион».

Все началось с того, что в одном из городских пабликов появился пост. В нем было фото, как к школе №26 в Орбите подъехала полиция, а в комментариях люди сообщали, что в учреждении есть ученик, который собирался расправиться с учителем.

- Вчера он пришёл в школу и начал угрожать директору, что убьёт его, а потом вырежет всю школу. Ну, соответственно, приехала полиция, - комментировали горожане в Сети.

Вскоре жалоба на инцидент появилась и на портале «Активный регион», где говорилось, что дети после инцидента боятся идти в школу. В администрации города случай подтвердили, а также отметили, что приняты необходимые меры по обеспечению безопасности во время образовательного процесса школе №26 и нормализации обстановки. Привлечены правоохранительные органы, субъекты профилактики.

Вопрос безопасности условий обучения и воспитания учащихся в школе №26 взят на особый контроль администрации столицы Коми.

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Полиция Школа

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