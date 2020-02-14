В Коми гуси помогли раскрыть нелегальную продажу спирта

В Усть-Вымском районе рассмотрели дело жительницы деревни Арабач Усть-Вымского района. Ее признали виновной в преступлении, а раскрыть злодеяние удалось во время поиска обычных гусей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, в 2019 году жительницу района привлекли за продажу соседу некой спиртосодержащей жидкости за 200 рублей. В качестве наказания ей назначили штраф в 15 тысяч рублей. Тем не менее, она решила не только «забить» на штраф, но и продолжила торговлю. Вот только сельчане не могли поймать женщину за руку, пока кто-то не заявил о краже гусей. Именно во время проверки этого факта женщину поймали.

Вину в своем деянии сельчанка не признала. Она отказалась от дачи показаний, а в суде выдвинула версию, что спирт она не продавала, а лишь отдала ранее оставленную у неё бутылку местной жительнице обратно. Суд признал женщину виновной в незаконной розничной продаже алкогольной продукции и назначил ей наказание в виде исправительных работ. Приговор не вступил в законную силу.

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