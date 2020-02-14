Синоптики Коми рассказали, нагрянут ли холода на выходных

В столице Коми ожидается небольшая перемена погоды, о которой предупредили синоптики из ЦГМС региона.

По словам метеорологов, республика будет находиться вдали от циклонов, лишь по вине пересекающих территорию атмосферных фронтов пройдёт небольшой снег. И при слабом, но устойчивом юго-западном ветре сохранится положительная температурная аномалия 6-8С: дневная температура составит -5...-10С, но накануне ночью похолодает до -14...-19С.

Впрочем, стабильность погоды будет временной и в воскресенье своё влияние начнёт оказывать очередной атлантический циклон: слабый ветер сменится умеренным, и днём потеплеет, в среднем, до -3...-8С. Начало недели ознаменуется уже резким ухудшением погодных условий: под влиянием циклона с очень низким давлением в центре пройдёт умеренный и сильный снег, мокрый снег, на западе республики — с дождём, порывы южного ветра по территории составят 16-21 м/с, местами метель.

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