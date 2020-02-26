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Сыктывкарский онколог назвал основные признаки рака

Сыктывкарский онколог назвал основные признаки рака

26 февраля 2020 Возрастное ограничение: 12+
Из архива PG11.ru / Онкологический диспансер
При недомоганиях следует сразу обращаться к специалистам

Портал PG11.ru продолжает серию публикаций об онкологических заболеваниях. Напомним, экспертом выступает внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, замглавврача онкодиспансера Андрей Галин. Врач рассказал, какие изменения в самочувствии могут указывать на развитие раковой опухоли.

Андрей Галин рассказал, что все виды рака одинаково опасны и каждый очень важно обнаруживать на ранних стадиях, ведь это увеличивает шансы на успешное лечивание заболевания. 

- Злокачественное образование есть злокачественное образование. Но базалиома, наверное, один из видов рака, проще всего поддающихся лечению. Базалиома - это рак кожи, который часто возникает у людей в старшем возрасте. Как правило, после удаления образования можно сказать, что человек излечен.

Врач отмечает, что не стоит ждать каких-то явных симптомов заболевания: если человек отмечает изменение своего состояния, нужно проходить обследование:

- Рак молочной железы можно обнаружить при самообследовании груди на ранних стадиях. Рак кожи можно увидеть. Все, что протекает нетипично: резкое похудение, ухудшение общего самочувствия - все это требует проведения дополнительных обследований. К сожалению, не существует какого-то одного анализа, чтобы точно сказать: да, у тебя рак или нет, ты здоров. Это всегда комплексные исследования. Сейчас есть возможность обследоваться на это заболевание - это диспансеризация, профилактические осмотры. Все это помогает диагностировать рак на самых ранних стадиях. 

Напомним, что в правительстве России подписали постановление, которое утверждает награду за обнаружение медиками онкозаболеваний. При этом 500 рублей положены врачу, который организовал и провел осмотр, а другие 500 рублей делят между собой работники, которые назначили диагностику, выполнили ее и поставили пациента на наблюдение. Сумму пообещали выдавать за раннюю диагностику болезни.

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