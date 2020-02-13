Жителей Коми попросили не пугаться учений спецслужб

13 февраля в Усть-Цильме пройдут большие учения различных ведомств и силовых структур. Среди них будут спасатели, ФСБ, полиция и другие.

13 февраля, в селе Усть-Цильма состоятся плановые учения органов исполнительной власти. Их проводит Оперативный штаб совместно с территориальными подразделениями МВД, МЧС, ФСВНГ, ФСИН, ФСО, ФСБ, АТК в Коми. В связи с этим жителей просят сохранять спокойствие. О результатах учений сообщат дополнительно.

Напомним, что экстренные службы столицы Коми всегда реагируют максимально быстро, даже если угроза может оказаться ложной. 21 января в столице Коми произошло ЧП: кто-то заявил о взрывном устройстве в Сыктывкарском торгово-техническом техникуме. Всех, кто находился внутри, эвакуировали, а специалисты приступили к работе. Многих студентов и преподавателей разместили в общежитии, так как люди были без одежды. Оказалось, что «бомбой» был радиоприемник, который лежал в мусорном ведре на втором этаже.

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