В России хотят запретить шуметь днем и вечером

Совет Федерации намерен направить в Минюст поправку в КоАП, которая запретит шуметь не только ночью, но и днем. Об этом сообщают «Известия».

Подразумевается, что шуметь будет нельзя с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Нововведение будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад. Физлицам, нарушившим закон, будет грозить предупреждение или административный штраф от 500 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 20 тыс., индивидуальным предпринимателям — от 10 тыс. до 25 тыс. рублей и юридическим лицам — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Внесение такой поправки поможет обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь в своем доме в дневное время, считает член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева.

- Как известно, резкие звуки опасны для психики детей. Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться, в том числе используя механизмы административного кодекса, - заявила сенатор.

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