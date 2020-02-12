Фото дня от сыктывкарца: следующая остановка - «Ыб сити»

В Сыктывкаре и рядом с ним можно найти поселки с самыми разными названиями. А одним из самых интересных из них безусловно является село Ыб, которое на фото автора в шутку назвали «Ыб сити», о чем гласит надпись на местной автобусной остановке. Забавный снимок попадает в рубрику «Фото дня».

Владислав Гусельников

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