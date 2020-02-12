В Госдуме не запретят новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года. Это означает, что очередная реформа теоретически возможна. Об этом сообщает ИА Regnum.

Законопроект рассмотрели в первом чтении. Внесли его в нижнюю палату депутаты КПРФ и «Справедливой России». Против же выступил комитет по труду и соцполитике. Отказ мотивировали тем, что российское законодательство не предусматривает института «моратория» на принятие каких-либо нормативных актов. Такую позицию поддержало большинство депутатов. В результате при обсуждении от предложения отказались.

Напомним, с 1 января 2019 года в России проходит пенсионная реформа, в рамках которой возраст выхода на пенсию увеличивается. К 2024 году он постепенно поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Предпенсионерами считаются женщины в возрасте от 55 до 60 лет и мужчины в возрасте от 60 до 65 лет.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.