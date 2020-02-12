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«Нужно каждый день стараться делать добро»: сыктывкарцы собирают вещи для детей-отказников

«Нужно каждый день стараться делать добро»: сыктывкарцы собирают вещи для детей-отказников

12 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com / Cыктывкарцы собирают вещи для детей-отказников
Но помощь нужна не только им

Жители Сыктывкара запустили сбор вещей для детей-отказников и воспитанников детских домов. Эльвира Гертель - одна из тех, кто помогает людям оказывать помощь тем, кто в этом нуждается, а также распространяет информацию о нуждах детей в интернете. Девушка рассказала порталу PG11.ru, почему занимается этим и много ли людей откликается на призывы о помощи.

Эльвира работает флористом с одной из студий города. В январе 2020 года девушка опубликовала на своей стене во «ВКонтакте» пост с призывом помогать детям-отказникам и ребятам из детских домов:

- С этими детками некому гулять. Их некому любить. Порой нет даже человека, который просто взял бы их на руки, покачал, поагукал. Взрослые появляются перед ними всего на несколько минут: покормить, сменить одежду, дать лекарство. Присоединяйтесь к доброму делу, расскажите о нас своим друзьям и близким, перепост приветствуется. Мама с папой не придут к этим детям, не принесут вкусненькое, белье на смену, книжку. А многие живут в больницах не один месяц. Помогать или нет - решать вам! Будем рады любой помощи!, - пишет Эльвира в посте.

Также в записи Эльвира указала, что конкретно необходимо передавать для детей-отказников: памперсы и влажные салфетки, шампунь детский, пенка, жидкое мыло, маленькие игрушки-подарочки  в «Сундучок храбрости» или в «Шкатулку мужества» - они стоят в ДРБ, дети перед процедурами его открывают и берут подарок. Пост набрал почти 900 лайков и более 400 репостов - люди начали откликаться, узнавать, где и какая помощь нужна:

- Люди откликаются, причем довольно часто. В современном мире, действительно, очень трудно найти время, заставить себя вырваться из рутины, но надо заставлять себя как-то участвовать во всем этом.

Эльвира не одна в своем стремлении нести добро. Весь ее коллектив занимается благотворительностью:

- Мы сами по себе, добровольцы. Работаем флористами в одной из студий Сыктывкара. Знакомых много, мы делаем посты, распространяем информацию, рассказываем, как можно помочь. Я сама мама двоих маленьких детей. Каждый раз, когда лежим с кем-то из них в больнице, видим этих отказников - зрелище, конечно, не для слабонервных. Они лежат без родителей и даже не плачут, потому что привыкли быть совсем одни.

Девушки стараются направлять людей, чтобы они сами приходили к тем, кому нужна помощь, сами касались всего этого. Если люди не хотят этого по каким-либо причинам - предлагают приносить вещи прямо к ним в студию и потом передают все сами.

- Многие хотят отдавать вещи - их лучше приносить в храм, туда приходит много малоимущих, которым эта помощь действительно нужна. В ДРБ вещи не всегда принимают, да и в детских домах, как правило, одежды хватает. Вообще, что конкретно нужно в том или ином месте, можно узнавать прямо там. Мы тоже стараемся быть в курсе. чтобы направлять желающих помочь. Нам довольно часто предлагают деньги, но мы их не берем, потому что это совсем другая ответственность, да и не имеем мы права распоряжаться чужими средствами, - делится Эльвира.

Девушка отмечает, что помощь нужна не только отказникам или детям из детдома. К примеру, сейчас нужны книги для Тентюковского дома-интерната для престарелых инвалидов. Также Эльвира убеждена, что помощь может быть не только материальной:

- Мы в прошлом году ездили в один из детских домов с бесплатным мастер-классом по флористике. Каждый может помочь и совсем необязательно нести что-то физическое. Вы можете делиться знаниями, проводить мастер-классы, помогать организовывать праздники. Нужно каждый день стараться делать какое-то добро. Помочь кому-то словом, делом. А поддержкой тех, кому и так от жизни досталось, я считаю, должен заниматься каждый. Особенно поддержкой детей, которые остались совсем одни. Может, чем больше людей будет приходить к таким детям, тем больше их будут брать под свою опеку, ведь одно дело говорить о них, а другое - видеть.

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