Север Коми накроют мощнейшие метели

Север Коми накроют мощнейшие метели12 февраля 2020
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Фото из архива «Pro Города»
Людей ожидает суровая непогода
На Коми нагрянет метель. Она затронет северные районы республики. МЧС по Коми объявило штормовое предупреждение.
Метель накроет (Воркутинский, Интинский, Печорский, Усинский, Усть-Цилемский, Вуктыльский, Ижемский, Ухтинский, Сосногорский районы Республики Коми. С 21:00 11 февраля 2020 года с сохранением до 21:00 12 февраля 2020 там будет усиливаться южный, юго-западный ветер 8-13 м/с, порывами 15-20 м/с, метель, позёмок.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях.
- Ограничить время нахождения на улице, в том числе прогулки детей.
- Убрать транспортные средства из-под крыш зданий, деревьев и рекламных щитов.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
- Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. Уточните номера телефонов энергослужб муниципального образования.
- Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
- Перед выездом в поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
- Сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей.
- Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд - для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест. Не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей - они распухнут, и вы не сможете снова одеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения. Если замерзли руки - попробуйте отогреть их под мышками.
- Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше.
- Одевайтесь многослойно и в натуральные ткани.
Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112»; в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.
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