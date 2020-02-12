Север Коми накроют мощнейшие метели

На Коми нагрянет метель. Она затронет северные районы республики. МЧС по Коми объявило штормовое предупреждение.

Метель накроет (Воркутинский, Интинский, Печорский, Усинский, Усть-Цилемский, Вуктыльский, Ижемский, Ухтинский, Сосногорский районы Республики Коми. С 21:00 11 февраля 2020 года с сохранением до 21:00 12 февраля 2020 там будет усиливаться южный, юго-западный ветер 8-13 м/с, порывами 15-20 м/с, метель, позёмок.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях.

Ограничить время нахождения на улице, в том числе прогулки детей.

Убрать транспортные средства из-под крыш зданий, деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. Уточните номера телефонов энергослужб муниципального образования.

Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.

Перед выездом в поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

Сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей.

Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд - для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест. Не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей - они распухнут, и вы не сможете снова одеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения. Если замерзли руки - попробуйте отогреть их под мышками.

Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше.

Одевайтесь многослойно и в натуральные ткани.

Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112»; в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.

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