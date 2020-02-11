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Стало известно, почему убили жителя Коми, который поехал покупать авто и пропал

Стало известно, почему убили жителя Коми, который поехал покупать авто и пропал

11 февраля 2020 Возрастное ограничение: 16+
sledcom.ru
Деньги покупателя подозреваемый прихватил с собой

В Княжпогостском районе продолжается расследование убийства мужчины, который уехал за машиной и пропал. По словам обвиняемого, причиной стала цена автомобиля. Об этом со ссылкой на Усинский следственный отдел сообщает БНК.

Напомним, о пропаже Константина Политова сообщила его мать. В заявлении она написала, что 25 января мужчина взял крупную сумму денег и приехал в Усинск, чтобы купить у знакомого машину. С тех пор о нем было ничего неизвестно, пока мужчину не нашли мертвым.

Как рассказали в Следственном комитете, по подозрению в совершении убийства был задержан 34-летний житель Ижемского района, работавший в Усинском районе на вахте. В его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Арестованный дал признательные показания.

По его словам, 25 января он ездил вместе с погибшим на автомобиле в район Верхне-Колвинского месторождения. При обсуждении цены за машину у мужчин возник спор. В завершение которого подозреваемый несколько раз ударил покупателя по голове обухом топора, отчего тот скончался.

Тело убитого продавец закопал в снегу и скрылся с места преступления, прихватив деньги несостоявшегося покупателя с собой. Обвиняемый показал следователям место, где закопал труп. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные и процессуальные действия. Расследование продолжается.

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Убийство

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