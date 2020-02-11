В Коми женщина отбила мальчика у своры разъяренных собак (видео)

В Вуктыле произошла пугающая и неприятная ситуация: на ребенка накинулась свора собак. Об этом сообщили в паблике «Вуктыл Live».

На записи, которая появилась в Сети, видно, как ребенок пытается спастись от собак, взобравшись на сугроб. Животные, в свою очередь, то и дело подбегают к нему и кидаются на него. Ребенок безуспешно пытался выбраться, но вскоре его спасла женщина, которая проходила мимо и увидела это неравное противостояние. Мать мальчика даже поблагодарила горожанку, когда увидела ролик в сети:

- Хочу выразить огромную благодарность женщине, защитившей моего сына. Огромное Вам человеческое спасибо! Администрации и надзорным органам - позор! Пока с вашими детьми не случится подобное вы, наверное, не начнёте шевелиться. Становлюсь на сторону догхантеров, иначе ситуацию не исправить, - написала в Сети мать мальчика.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на администрацию Вкутыла, 10 февраля отловили восемь собак, а уже завтра намерены отловить еще 12 собак. Всего с начала года отловили 14 животных из запланированных 30. В конце февраля будет заключен договор на отлов еще 30 особей.

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