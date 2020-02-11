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Топ 5 автомобилей стоимостью до 45 тысяч рублей, которые продают в Сыктывкаре

Топ 5 автомобилей стоимостью до 45 тысяч рублей, которые продают в Сыктывкаре

11 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
avito.ru
Все представленные машины на ходу

Самые дешевые автомобили в России продаются в Омске, в среднем за 325 000 рублей. А сколько стоят подержанные машины в Сыктывкаре? Портал PG11.ru подготовил топ 5 машин стоимостью от 15 000 до 45 000 рублей. Если вы начинающий водитель и хотите на первое время купить машину подешевле - наша подборка поможет вам определиться с выбором.

ВАЗ 2101 - 15 000 рублейПродавец утверждает, что автомобиль на ходу, но требует ремонта. Выпущена машина была в 1978 году, пробег составляет 100 000 километров. Владелец готов к умеренному торгу.

Mazda 626 - 25 000 рублейЭту двухлитровую «Мазду» выпустили в 1988 году. Автомобиль имеет рабочий люк и стеклоподъемники, центральный замок. Резина на машине стоит зимняя. Продавец оценивает состояние автомобиля как «хорошее», есть как страховка, так и техосмотр. Владелец отметил, что есть проблемы с карбюратором, которыми не хочет заниматься из-за недостатка времени.

Volkswagen Passat - 29 000 рублейВладелец этой машины 1988 года выпуска утверждает, что она на ходу, только требует внимания по кузову. Также продавец отмечает, что автомобиль претерпел множество изменений по технической части. Согласно данным по VIN, машина не участвовала ни в одном ДТП.

Daewoo Nexia - 35 000 рублейЭтот автомобиль с мотором 1,5 литра выпустили в 2005 году. Владелец рассказал, что в машине менялись рычаги, тормоза передние, топливный фильтр и свечи, еще нужно заменить лобовое стекло, аккумулятор и зеронатор. Продавец честно признается, что автомобиль восстановливали после ДТП, но юридически он чистый. Рассмотривается обмен на ВАЗ-2109, 21099. На обмен цена будет уже 40 000 рублей. Также владелец утверждает, что у авто есть страховка до июля.

Audi 100 - 45 000 рублейМашину выпустили в 1986. Продавец утверждает, что автомобиль в хорошем состоянии, только требуется заменить стартер. В объявлении указано, что владелец  также готов обменять «Ауди» на ВАЗ-2104.

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