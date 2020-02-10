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«Тряслась от страха, что самолет загорится»: женщина о жесткой посадке «Боинга» в Коми

«Тряслась от страха, что самолет загорится»: женщина о жесткой посадке «Боинга» в Коми

10 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
PG11.ru / Пассажир «Боинга», который жестко сел в Коми, рассказал, как все было
Пассажирка рассказала, что было самым пугающим

9 февраля в аэропорту Усинска совершил жесткую посадку «Боинг-737». На борту самолета было 94 человека, не считая членов экипажа. Одна из пассажирок Ирина Ковалева рассказала порталу PG11.ru о том, как происходила посадка.

Женщина не сразу поняла, что самолет несется по взлетно-посадочной полосе без шасси:

- Самолет пошел на посадку, все было хорошо. Когда его стало сильно мотать и трясти из стороны в стороны, он находился уже совсем низко. Затем я почувствовала сильный удар о землю, обшивка в самолете отвалилась, у кого-то упал багаж. Я даже не поняла, что самолет едет по взлетной полосе без шасси. Но скорость была сумасшедшей и я не понимала, почему она не снижается. И затем резко самолет остановился.

Ирина поделилась, что страшно стало не сразу, а только когда «Боинг» уже остановился:

- Страшно стало, когда стали кричать: «Бежит топливо, почему нас не выпускают?» Затем объявили эвакуацию и кто-то кричал: «Отбегайте от самолета!» Вот тогда ноги стали ватные, руки тряслись от страха, что самолет сейчас загорится. 

Пассажирка самолета рассказала, что на улице было ужасно холодно, а транспорта не предоставили:

- Мы шли пешком, было очень холодно, я чуть не отморозила пальцы на правой руке. Взлетная полоса была очень скользкой, идти быстро не получалось, да еще и ветер дул в лицо. Но ладно мы - взрослые! Смотреть на девушку, которая несла кричащего ребенка, было невозможно. Почему не подали транспорт? Хотя бы за деток должны были побеспокоиться.

Женщина не собирается обращаться куда-либо, чтобы ей возместили ущерб.

О возмещении ущерба речи не идет как с моей стороны, так и со стороны представителей аэропорота. Ну и для этого нужно было обратиться к медикам, а я этого не сделала. Билет по стоимости, конечно, порядка 17 тысяч рублей мне обошелся. За такую цену хочется летать комфортнее.

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