Фото дня в Сыктывкаре: бесконечная тишина холодного северного утра

Утро в Сыктывкаре многим представляется поездкой в тесном автобусе на работу или прогулкой до нее среди одинаковых серых зданий. Но есть здесь и прекрасные просторы, поражающие своей безмятежностью настолько, что сразу забываешь обо всей суете. Именно ее и запечатлел наш подписчик, чьи снимки попадают в рубрику «Фото дня».

Артем Заслона

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