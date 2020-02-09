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Фото дня в Сыктывкаре: бесконечная тишина холодного северного утра

Фото дня в Сыктывкаре: бесконечная тишина холодного северного утра

09 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Артем Заслона
Горожане радуют подписчиков красивыми снимками

Утро в Сыктывкаре многим представляется поездкой в тесном автобусе на работу или прогулкой до нее среди одинаковых серых зданий. Но есть здесь и прекрасные просторы, поражающие своей безмятежностью настолько, что сразу забываешь обо всей суете. Именно ее и запечатлел наш подписчик, чьи снимки попадают в рубрику «Фото дня».

Артем Заслона

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