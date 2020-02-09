Милая Кнопа, очаровашка Бублик и красавец Морис: животные из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре

Морис

Это потрясающий котомужчина возрастом до года. Он так трогательно трется о ноги, подставляет животик и голову для почесушек, что устоять просто невозможно. Гладишь и таешь от счастья и радости. Паренек очень любит общество людей, готов сидеть на руках целыми днями. Морис здоров, кастрирован, обучен кошачьему этикету, лоток на отлично, в еде не привередлив. Пишите, Морис очень ждет Вас, чтобы наполнить вашу жизнь нежностью! Бублик

Бублик - молодой мужчина, ему до 2 лет. Котик хорошо воспитан, лоток на отлично, в еде не привередлив. Совершенно здоров, кастрирован, а главное - совершенно свободен! Ищет человека для серьезных длительных отношений. Со своей стороны Бублик гарантирует море ласки, мурчания и любви. От вас необходимо ежедневное пузочесание и веселые активные игры. Ирма

Ирма - красавица с выразительными глазами. С другими кошачьими не уживается. Она ненавязчивая, но с характером, знает себе цену. Не любит доставлять проблем и не требует к себе много внимания. Здорова, в еде не привередлива. Ночка

Ночка-дочка - очень ласковая юная кошечка. Ей всего около 7 месяцев. Как все маленькие котята, очень любит поиграть. Ночка станет прекрасным другом и замурчательным соседом. Киса стерилизована, здорова, ходит на лоток с наполнителем. Ермак

Когда Ермак поступил в приют, мы думали, что он слишком дикий и после кастрация планировали его вернуть в прежнюю среду обитания. Однако, Ермак со временем успокоился и оказался очень добрым и скромным мужчиной. Кот без промахов ходит в лоток, очень чистоплотный, как такого выпускать обратно на улицу? Поэтому Ермак теперь живет в приюте и надеется, что когда-нибудь за ним придут и заберут домой. Кнопа

Кнопа верит, что однажды в приют приедет ее человек. Он заберет себе домой, он будет любить и заботится и никогда не предаст. Кошечке 5 лет, стерилизована. К лотку приучена. Это контактная и общительная кошечка. Пристраивается в семью без маленьких детей и других кошек.