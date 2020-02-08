Фото дня в Сыктывкаре: прогулка по зимним просторам

Одно из преимуществ Сыктывкара - это природа. Город небольшой, и буквально за 20 минут можно выбраться за его пределы. А там уже красивая и неповторимая северная природа. Именно ее и запечатлел наш подписчик, чьи снимки попадают в рубрику «Фото дня».

@dimvortep

Давно не брал в руки фотоаппарат, точнее, года 4-5, и решил прогуляться с ним, хоть за окном и -20. На первом фото, жалко, что нет птиц, но по тому, сколько под кормушкой шелухи, видимо, они там бывают часто. (Nikon D3100 - 18-55mm; 50mm ) #gorod_syktyvkar #pg11_фотодня #dimvortep #природа #nature #nationalgeographic #nikon

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»