В Комистате назвали средний возраст ученого в республике

8 февраля отмечается День российской науки. В честь праздника Комистат подготовил выпуск, посвященный ученым.

Так, в 2018 году научные исследования в Коми проводили 27 организаций. В научной сфере были заняты около 1,5 тысяч человек. Из них 843 человека - исследователи, а остальные - техники и вспомогательный персонал. Больше половины исследователей занимались в сфере естественных наук. В сфере технических наук были заняты 18% от всех исследователей, гуманитарных наук - 10 %, сельскохозяйственных и общественных наук - 7 % и 6 % соответственно.

На 2018 год 509 человек имели ученую степень. Среди них были 112 докторов наук и 397 кандидатов наук. Больше всего ученых с научной степенью зафиксировали среди исследователей-гуманитариев - 81%. Много было исследователей со степенью в области общественных наук - 75% и естественных наук - 70%.

Также Комистат подсчитал, что научное сообщество в республике относительно молодое. Средний возраст исследователей в 2018 году составил 47 лет. При этом научных кадров в возрасте до 29 лет было 9% от общего количества.

Кроме того, оказалось, что научные сотрудники в Коми входят в число высокооплачиваемых. Размер их заработной платы превысил 90 тысяч рублей. А будущие ученые в регионе выбирают следующие направления: биологические науки, история и археология, прикладная геология, нефтегазовое дело и геодезия.

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